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Gündem Parlamenter sistem diye ortalığı yıkan Uğur Dündar: Güçlü Cumhurbaşkanı şart
Gündem

Parlamenter sistem diye ortalığı yıkan Uğur Dündar: Güçlü Cumhurbaşkanı şart

Geçtiğimiz günlerde önce yıkılan sonra tekrar toplanan Millet İttifakı (6'lı masa) cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Bu gelişmeyi değerlendiren gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir Cumhurbaşkanı iradesi sergilemesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:20:00 -
Parlamenter sistem diye ortalığı yıkan Uğur Dündar: Güçlü Cumhurbaşkanı şart

2023 seçimleri hızla yaklaşırken, Türk siyasi tarihinde nabızlar yükseldi.

14 Mayıs olarak belirlenen seçim gününe 2 ay gibi bir süre kalırken, Millet İttifakı sessizliğini bozdu.

1 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleyemeyen 6'lı masa, dün beklenen açıklamayı yaptı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Bu gelişmenin ardından muhalif kesim Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarken, bir yandan da Cumhurbaşkanı olduğunda neler yapması gerektiğini belirtiyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu isimlerden biri Gazeteci Uğur Dündar oldu..

Uğur Dündar'dan 'Güçlü Cumhurbaşkanı' vurgusu

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Dündar, 6'lı masanın sürecin başından beri açıkladığı "Seçilen Cumhurbaşkanı bize danışacak, yetkilerini birlikte alınan kararlarla kullanacak" açıklamalarını değerlendirdi.

Ersoy'un "Sayın Kılıçdaroğlu, güçlü bir Cumhurbaşkanı mı olacak, yoksa sembolik bir Cumhurbaşkanı mı olacak?" sorusunu yanıtlayan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

Sembolik derken, seçimden hemen sonra çözüm bekleyen sorunları fazla ötelemeden çözebilmek için kelimenin tam anlamıyla güçlü bir Cumhurbaşkanı anlayışının sergilenmesi gerekir.

Aksi takdirde bu yığılan, her geçen gün yığılımın biraz daha yükseldiği bu sorunlar yumağını çözmek çok zaman alır, ve o arada da iktidar yıpranır.

"Bize sembolik bir makam olacak, güçlü olmayacak gibi anlatıldı"

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "6'lı masa bugüne kadar Cumhurbaşkanı hep yetkilerini diğerleriyle paylaşacak ve sembolik bir makam olacak güçlü olmayacak gibi şekilde anlatıldı" yorumunda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun söylediği sorunların hepsi ancak güçlü Cumhurbaşkanı iradesiyle çözülebilir"


Ersoy'un yorumu üzerine açıklamalarına devam eden Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçiş sürecinde mutlaka güçlü olmak zorunda. Mutlaka ortaklarının düşüncelerini alacaktır diye düşünüyorum. Gücünü kullanacağını düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'nun şunu yapacağım, bunu yapacağım dediği sorunların hepsi ancak güçlü cumhurbaşkanı iradesiyle çözülebilir.

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