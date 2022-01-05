Parlamenter değil sanki PKK militanı

YENİ AKİT / ANKARA

PKK uzun zamandır beri Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alırken Avrupa Parlamentosu'nun terör destekçisi eski üyelerinden sözde siyasetçi Pernille Frahm PKK’nın listeden çıkarılması için desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

PKK’nın Avrupa yapılanmasının son zamanlarda başlattığı, Frahm, Avrupa terör listesinden çıkartma çalışmalarına katılarak ne kadar terör destekçisi olduğunu ortaya koydu. Frahm, Batı dünyasında oluşturulan listelerin, ABD ve Batı Avrupa'nın stratejik dostlarının düşman olarak gördüklerini anlatmaya çekindiğini belirten açıklamasında, “PKK için adalet mücadelesinde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ancak Batı Avrupa'daki seçmenleri, adaletsizlikten haberdar etmek her zaman önemlidir. Gittikçe daha fazla parlamento bunun için çalışmaya karar verdi” diyerek masumları katleden terör örgütü ile nasıl iş tutuklarını ortaya koydu.