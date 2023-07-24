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Yerel Parkta otururken saldırıya uğradılar
Yerel

Parkta otururken saldırıya uğradılar

Yeniakit Publisher
2023-07-24 03:51:00 -
Parkta otururken saldırıya uğradılar

Adana'da Seyhan Nehri kıyısındaki parkta oturan Ali Kurşun (23) ve Abdulsamet Gözcü (21), motosikletle yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısındaki parkta meydana geldi. Parka gelip, nehrin kıyısında oturan Ali Kurşun ve Abdulsamet Gözcü, sohbet ettikleri sırasında motosikletli kimliği belirsiz bir kişi yanaştı. İddiaya göre "Ne içiyorsunuz?" diye soran kimliği belirsiz kişi, daha sonra belinden çıkardığı tabancayı çıkartıp, iki arkadaşa ateş açtı. Kurşun ve Gözcü, tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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