  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Parklarda uyuyan kişilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Parklarda uyuyan kişilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:40:12 -
Parklarda uyuyan kişilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, parkta uyudukları sırada ceplerini jiletle kestiği dört kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kentte son 15 günde 4 farklı parkta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Kentte yaşayan Ö.Y, bir parkta uyuduğu sırada cebinin kesilerek cep telefonu ve içerisinde 370 lira bulunan cüzdanının çalındığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemişti. Ekipler, Ö.Y'nin cep telefonu ve cüzdanının çalınmasının ardından koşarak uzaklaşan kişinin, son 15 gün içerisinde kentteki farklı parklarda uyuyan kişilerden aynı şekilde 3 farklı hırsızlık olayının da faili olduğunu belirlemiş, kimliği tespit edilen şüpheli M.K, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüpheli M.K'nin son 15 gün içerisinde hırsızlık yaptığı öne sürülen parklardan koşarak uzaklaştığı anlar, çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansımıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!
Dünya

PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Murat Karayılan, "Ermenistan ittifak yapsa, durum farklı olabilirdi" dedi.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay