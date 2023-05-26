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Yerel Parklarda bank ve kamelyalara zarar verenlere 'Lütfen Yeter' sitemi
Yerel

Parklarda bank ve kamelyalara zarar verenlere 'Lütfen Yeter' sitemi

Yeniakit Publisher
2023-05-26 12:11:00 -
Parklarda bank ve kamelyalara zarar verenlere 'Lütfen Yeter' sitemi

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, parklarda bank ve kamelyalara zarar veren vatandaşlara sitem etti.

Başkan Sever, ilçedeki parklara yerleştirilen bank ve kamelyaları kıran vatandaşlara “Lütfen Yeter” diyerek sitem etti.

Sever, “Daha önce defalarca yazdık, söyledik, paylaştık. Gerek türbe alanında gerekse oyun parklarımızda bulunan oturak ve kamelyalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmeye devam ediliyor. Bizlerde bıkmadan usanmadan tamir etmeye ve yeni ürünler alarak halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Güzel havaların gelmesiyle birlikte halkımızdan gelen yoğun talep üzerine tekrar alım yapılarak türbe alanı içerisine yeni banklarımızı yerleştirdik. Banklarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz.

Siz değerli halkımızdan tek ricamız bunların bir kamu malı olduğunu ve milli servet olduğunu çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmanızdır. Ayrıca zarar verildiğini veya çalındığını gördüğünüzde bizlere veya emniyet güçlerine derhal bilgi vermenizdir” dedi.

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kamera, yakalanmalı, ödetmeli... teşhir edilmeli...
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