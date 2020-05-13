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Aktüel

Parka koşan çocuklara oyuncak dağıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde, haftalar sonra ilk defa sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar gönüllerince oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:14:56 -
Parka koşan çocuklara oyuncak dağıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde, haftalar sonra ilk defa sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar gönüllerince oynadı.


Parklarda oynayan çocukları ziyaret eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat hediye dağıttı.


Çocuklara sık sık sosyal mesafelerini koruma ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tokat; “Çocuklarımız, sokağa çıkma yasağına verilen bu arada özenle dezenfekte ettiğimiz parklarımızda büyük bir sevinçle güneşli günün tadını çıkardılar. Bizlerde çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizle onların bu mutluluğuna ortak olduk. Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede geçecek ve çocuklarımız bu parklarda rahat ve özgür biçimde oynayabilecekler” dedi.

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