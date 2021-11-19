Parka giden vatandaşlar ceset buldu!
Kayseri'de bir parka giren vatandaşlar, cesetle karşılaştı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Feramuz T'ye (47) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.