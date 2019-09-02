Park yeri kavgası kanlı bitti Diyarbakır'da park yeri tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi Çamlıca mevkisinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ile Mehmet Ali Sever (53) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Mehmet Ali Sever (53) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan Sever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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