Park inşaatı yaptırılacak
Mersin Silifke Belediye Başkanlığı, Şehit Polis M.Ünal Barutçu Parkı yapımı için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şehit Polis M Ünal Barutçu Parkı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 08.03.2023 günü saat 10:00’da Silifke Belediye İhale Odası’nda yapılacak. Şehit Polis M.Ünal Barutçu Parkı 120 gün sonra hizmete sunulacak.
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