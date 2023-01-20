  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Park halindeyken alev topuna döndü
Yerel

Park halindeyken alev topuna döndü

Fatih'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 08:43:00 -
Park halindeyken alev topuna döndü

Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokak'ta park halinde bulunan 34 FR 9711 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de otomobilde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yine alkollü sürücü yine kaza!
Yine alkollü sürücü yine kaza!

Yerel

Yine alkollü sürücü yine kaza!

Niğde'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Niğde'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aktüel

Niğde'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu

Yerel

Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu

Kars'ta ölümlü kaza! O anlar böyle görüntülendi
Kars'ta ölümlü kaza! O anlar böyle görüntülendi

Yerel

Kars'ta ölümlü kaza! O anlar böyle görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23