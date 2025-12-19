Park halindeki otomobil alev alev yandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Ihlamur Sokak’ta Ş.Y.’ye ait 78 SL 095 plakalı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.