  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'İş işten geçti' diyen ünlü ekonomist Mert Başaran son tahminini yaptı: Altını olan bunu yapmalı

Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

Cem Küçük, Deniz Zeyrek’i rezil kepaze etti! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Artık sokağa bile çıkamayacak

ABD'den Irak saldırısına dair açıklama! CENTCOM cevap verdi

Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

FETÖ’cü pilot albay itirafçı oldu! Fetöcü eşini bile ele verdi

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AK Partili o isme sert tepki gösterdi! Yazısı gündem oldu: Zararlı hücreler kesilip atılmalı

Türkiye, ikinci MMU Kaan'ı yaptı! İspanyollar şokta: Halifelik döneminden beri Türklerin tarihindeki en önemli adım

Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi
Yerel Park halindeki minibüs küle döndü
Yerel

Park halindeki minibüs küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:43:00 -
Park halindeki minibüs küle döndü

Isparta'da park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayazmana Mahallesi 4463 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö.’ye ait 32 ACY 111 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Minibüsten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan olmadığı bildirilirken minibüs kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı
İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı

Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını

Yerel

Bursa'da fabrika yangını

8 katlı AVM'de yangın paniği!
8 katlı AVM'de yangın paniği!

Yerel

8 katlı AVM'de yangın paniği!

Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı
Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı

Gündem

Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23