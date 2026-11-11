Park halindeki kamyonu çekici ile çalıp götürdü! Polis de alıp cezaevine götürdü
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki bir kamyonu çekici yardımıyla çalan A.Y adlı hırsız sanayi sitesinde yakalandı. Polis eşliğinde adliyeye götürülen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan bir kamyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çekici yardımıyla kamyonu götürdüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlı A.Y, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bulunan kamyon ise sahibine ulaştırıldı.
Kamyonun çekiciyle götürülmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.