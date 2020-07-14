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Aktüel

Park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:27:26 -
Park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara-Eskişehir yolunda park halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayram Sertkaya idaresindeki 06 BFK 239 plakalı kamyonet, Ankara-Eskişehir yolu 50. kilometrede başkente geliş istikametinde sağ şeritte arıza nedeniyle park halindeki 06 BCA 553 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Sertkaya ile aynı araçtaki Tuncay Çavuşoğlu ve Tuncay Kocamanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

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