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Park halindeki araçlardan para çalmaya çalışan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te park halinde bulunan bir araç içerisinden para çalmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 18:45
Park halindeki araçlardan para çalmaya çalışan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te park halinde bulunan bir araç içerisinden para çalmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’nde park halinde bulunan bir araçtan para almaya çalışan K.K isimli şahıs, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlilerimizce suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünün ardından sevk adliyeye sevk edildi. K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Öte yandan Mücahitler mahallesi Ömer Ersoy caddesinde 2 kişinin üzerindeki yüzük, kolye, tespih ve benzeri malzemeleri gasp eden O.S. ve Y.B. isimli şüpheliler de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan O.S. tutuklanırken Y.B.’de serbest bırakıldı.ise serbest kalmıştır.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:45
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