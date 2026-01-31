  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
31 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Ocak 1835: Ebû Saîd ed-Dihlevî'nin vefatı (Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi) ABD'den İsrail'e silah satışı! Savaşa yatırım yapıyorlar Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı BDDK'dan borçlulara nefes aldıracak karar: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 48 ay yapılandırma! ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı! Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım! Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!" Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı!
Yerel Park halindeki araç vatandaşların aklını aldı
Yerel

Park halindeki araç vatandaşların aklını aldı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Park halindeki araç vatandaşların aklını aldı

Balıkesir, Gönen'de park halindeki bir araç, çevredeki vatandaşları sokağa dökecek kadar yüksek sesle patladı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Plevne Mahallesi Mezarlık Arkası mevkiinde park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 1 araç ve 3 personel sevk edildi.

Yapılan incelemede, park halinde bulunan 10 AUK 393 plakalı otomobilde patlama meydana geldiği, ancak herhangi bir yanma olayının yaşanmadığı tespit edildi. Araçta bulunan E.Y.K. ile Ü.D.G.’nin el ve yüz bölgelerinde yanıklar oluştuğu, yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildiği öğrenildi.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, araç polis ekiplerine teslim edildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti
CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Gündem

CHP'li İBB'nin iş bilmezleri yine sahnede! Bu kez park halindeki araçları biçti

Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı
Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Yerel

Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Sarıyer’de korkutan araç yangını! Oto sanayi sitesi otoparkı alevlere teslim oldu
Sarıyer’de korkutan araç yangını! Oto sanayi sitesi otoparkı alevlere teslim oldu

Gündem

Sarıyer’de korkutan araç yangını! Oto sanayi sitesi otoparkı alevlere teslim oldu

11,3 milyon araç sattı! Toyota, dünya liderliğini altıncı kez üst üste korudu
11,3 milyon araç sattı! Toyota, dünya liderliğini altıncı kez üst üste korudu

Otomotiv

11,3 milyon araç sattı! Toyota, dünya liderliğini altıncı kez üst üste korudu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23