  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! Saldırı başladı 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı Önce gölgenden kurtul Özgür! Trump hızını alamadı ülkesinin bakanlığına 10 milyar dolarlık dava açtı Şimdiki 'Tokat' ABD'ye İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti Milli maden şifa dağıtacak! Türk bilim insanları borun sağlık şifresini çözdü Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü Başkan Rodriguez "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu Patron öyle istedi
Gündem Meteoroloji'den çığ uyarısı geldi! Dikkatli ve tedbirli olunmalı
Gündem

Meteoroloji'den çığ uyarısı geldi! Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji'den çığ uyarısı geldi! Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

 

Çığ tehlikesi bulunuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor

Gündem

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor

Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu
Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu

Aktüel

Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu

Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için “sarı” kodlu kuvvetli yağış alarmı

Gündem

Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için “sarı” kodlu kuvvetli yağış alarmı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23