Meteoroloji'den çığ uyarısı geldi! Dikkatli ve tedbirli olunmalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.
Çığ tehlikesi bulunuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.