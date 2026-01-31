Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

Tekçe, diğer popüler lokasyonlar hakkında ise şunları söyledi: "Sonraki iki lokasyon, Türklerin yıllardır yoğun ilgi gösterdiği ABD ve İngiltere. Bu ülkelere yapılan yatırımlarda döviz bazında gelir elde etmek, oturum izni veya vatandaşlık almak ve çocuklar için iyi eğitim olanakları sağlamak amaçlanıyor. KKTC de pound bazlı gayrimenkul piyasası ve kolay erişilebilirliği ile döviz bazlı gelir sağlayan bir diğer alternatif."