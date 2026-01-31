  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'de felaketin eşiğinden dönüldü! Evlerin duvarları çatladı, yollar kullanılamaz hale geldi Rusya'dan flaş karar! Türkiye yerine BAE'yi eklediler Vücudu güçlendiren 7 besin: Kalp, beyin ve bağışıklık dostu O ilimizde ekmeğe zam geldi Galatasaray durdu durdu turnayı gözünden vurdu: 500 milyon dolar geliyor İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı Gözde kaşıntıyı hafife almayın! Bu hastalığın habercisi olabilir Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler! Motor hariç aracın her yerinden düzensiz göçmen çıktı
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

TCMB'nin verilerine göre, Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2,4 milyar dolara çıkarken, oturma izni için en çok Dubai ve Yunanistan'ı tercih ediyorlar.

#1
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde, yurt dışı gayrimenkul yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi.

#2
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

Söz konusu dönemde en yüksek alımın yapıldığı ay 288 milyon dolarla ağustos olurken, en düşük alım 144 milyon dolarla ocak ayında gerçekleşti. Sektör temsilcileri, bu artışın arkasındaki nedenleri ve Türk yatırımcıların yeni gözde rotalarını değerlendirdi.

#3
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

BAE VE YUNANİSTAN PAZARLARI ÖNE ÇIKIYOR Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son yıllarda yurt dışı konut talebinin güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Tekçe, Türkiye'deki konut amortisman sürelerinin uzaması ve yüksek enflasyonun yatırımcıyı alternatif pazarlara ittiğini vurguladı. Talebin en yoğun olduğu ülkeleri sıralayan Tekçe, "Şu anda talebi en güçlü gördüğümüz iki ülke, coğrafi yakınlıkları ve güvenli alternatif sunmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan. BAE ve özellikle Dubai; güvenli, kurumsal, şeffaf bir gayrimenkul piyasasına ve düşük vergi avantajlarına sahip." dedi.

#4
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

AMORTİSMAN SÜRESİ DUBAİ'DE YARI YARIYA DÜŞÜYOR Yatırımın geri dönüş sürelerine dikkat çeken Tekçe, Türkiye'de kiraya verilecek evlerin amortisman sürelerinin 30 yılı bulabildiğini, bu sürenin Dubai'de ise 12-15 yıl arasında değiştiğini bildirdi.

#5
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

Tekçe, diğer popüler lokasyonlar hakkında ise şunları söyledi: "Sonraki iki lokasyon, Türklerin yıllardır yoğun ilgi gösterdiği ABD ve İngiltere. Bu ülkelere yapılan yatırımlarda döviz bazında gelir elde etmek, oturum izni veya vatandaşlık almak ve çocuklar için iyi eğitim olanakları sağlamak amaçlanıyor. KKTC de pound bazlı gayrimenkul piyasası ve kolay erişilebilirliği ile döviz bazlı gelir sağlayan bir diğer alternatif."

#6
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

ORTALAMA YATIRIM TUTARI 500 BİN AVRO Türk yatırımcıların harcama alışkanlıklarına da değinen Bayram Tekçe, ödemelerin genellikle Golden Visa programlarının alt limiti olan 250 bin avro ile 1 milyon avro arasında değiştiğini belirtti. Tekçe, "Ortalama yatırım tutarı ise 500 bin avro seviyesinde. Yatırımcılar şu anda yönetimi ve kiralanması kolay, merkezi konumda, tadilat gerektirmeyen yeni gayrimenkullere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

YATIRIMLAR 12 KAT ARTTI Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, yurt dışı konut alımlarındaki sert yükselişe dikkat çekti. Ustaoğlu, "2021'de 216 milyon dolar olan seviye, bugün itibarıyla kümülatif 2,6 milyar dolar bandını geçmiş durumda. Bu, yaklaşık 12 katlık bir ölçek büyümesi anlamına geliyor. Trend çok sert bir şekilde yukarı yönlü." değerlendirmesinde bulundu.

#8
Foto - Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!

Bu artışın arkasında "kur riski ve varlık çeşitlendirme", "getiri hesabı" ve "yaşam planı/vize" olmak üzere üç ana motivasyon bulunduğunu belirten Ustaoğlu, Dubai, Atina ve Londra hattında talebin yatırımla başlayıp hızla aile planına dönüştüğünü, Bakü tarafında ise bölgesel mobilite ve erişilebilir bütçelerin öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı!
Yerel

Konya'da vicdanları kanatan vahşet! Babasını dövüp, amcasına video attı!

Konya'da bir gencin, yaşlı babasına uyguladığı tekme tokatlı şiddeti cep telefonuyla kaydedip bir de "Yeğeninizle gurur duyun" diyerek ailes..
CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Milli iradeyi hiçe sayan CHP zihniyeti, bu kez de yargı mensuplarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, meclis çatısı altınd..
Kandil’in aparatlarını sevindirdi
Gündem

Kandil’in aparatlarını sevindirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şer odaklarınca terör örgütü YPG’ye sahip çıkma adına yapılan saç örme eylemine destek verdi...
Çalıp çırptığınız paralara bakın
Gündem

Çalıp çırptığınız paralara bakın

Yalanda da manipülasyonda da mahir olan CHP ve medyası, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın maaşıyla ilgili açıklamalarını da bağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23