Türkler akın akın körfez ülkesine gidiyor: Oturma izni için sıraya girdiler!
TCMB'nin verilerine göre, Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2,4 milyar dolara çıkarken, oturma izni için en çok Dubai ve Yunanistan'ı tercih ediyorlar.
TCMB'nin verilerine göre, Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı 2,4 milyar dolara çıkarken, oturma izni için en çok Dubai ve Yunanistan'ı tercih ediyorlar.
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde, yurt dışı gayrimenkul yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde en yüksek alımın yapıldığı ay 288 milyon dolarla ağustos olurken, en düşük alım 144 milyon dolarla ocak ayında gerçekleşti. Sektör temsilcileri, bu artışın arkasındaki nedenleri ve Türk yatırımcıların yeni gözde rotalarını değerlendirdi.
BAE VE YUNANİSTAN PAZARLARI ÖNE ÇIKIYOR Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son yıllarda yurt dışı konut talebinin güçlü bir ivme kazandığını belirtti. Tekçe, Türkiye'deki konut amortisman sürelerinin uzaması ve yüksek enflasyonun yatırımcıyı alternatif pazarlara ittiğini vurguladı. Talebin en yoğun olduğu ülkeleri sıralayan Tekçe, "Şu anda talebi en güçlü gördüğümüz iki ülke, coğrafi yakınlıkları ve güvenli alternatif sunmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan. BAE ve özellikle Dubai; güvenli, kurumsal, şeffaf bir gayrimenkul piyasasına ve düşük vergi avantajlarına sahip." dedi.
AMORTİSMAN SÜRESİ DUBAİ'DE YARI YARIYA DÜŞÜYOR Yatırımın geri dönüş sürelerine dikkat çeken Tekçe, Türkiye'de kiraya verilecek evlerin amortisman sürelerinin 30 yılı bulabildiğini, bu sürenin Dubai'de ise 12-15 yıl arasında değiştiğini bildirdi.
Tekçe, diğer popüler lokasyonlar hakkında ise şunları söyledi: "Sonraki iki lokasyon, Türklerin yıllardır yoğun ilgi gösterdiği ABD ve İngiltere. Bu ülkelere yapılan yatırımlarda döviz bazında gelir elde etmek, oturum izni veya vatandaşlık almak ve çocuklar için iyi eğitim olanakları sağlamak amaçlanıyor. KKTC de pound bazlı gayrimenkul piyasası ve kolay erişilebilirliği ile döviz bazlı gelir sağlayan bir diğer alternatif."
ORTALAMA YATIRIM TUTARI 500 BİN AVRO Türk yatırımcıların harcama alışkanlıklarına da değinen Bayram Tekçe, ödemelerin genellikle Golden Visa programlarının alt limiti olan 250 bin avro ile 1 milyon avro arasında değiştiğini belirtti. Tekçe, "Ortalama yatırım tutarı ise 500 bin avro seviyesinde. Yatırımcılar şu anda yönetimi ve kiralanması kolay, merkezi konumda, tadilat gerektirmeyen yeni gayrimenkullere yöneliyor." ifadelerini kullandı.
YATIRIMLAR 12 KAT ARTTI Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu, yurt dışı konut alımlarındaki sert yükselişe dikkat çekti. Ustaoğlu, "2021'de 216 milyon dolar olan seviye, bugün itibarıyla kümülatif 2,6 milyar dolar bandını geçmiş durumda. Bu, yaklaşık 12 katlık bir ölçek büyümesi anlamına geliyor. Trend çok sert bir şekilde yukarı yönlü." değerlendirmesinde bulundu.
Bu artışın arkasında "kur riski ve varlık çeşitlendirme", "getiri hesabı" ve "yaşam planı/vize" olmak üzere üç ana motivasyon bulunduğunu belirten Ustaoğlu, Dubai, Atina ve Londra hattında talebin yatırımla başlayıp hızla aile planına dönüştüğünü, Bakü tarafında ise bölgesel mobilite ve erişilebilir bütçelerin öne çıktığını kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23