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Park halindeki araç alev alev yandı

Erzurum’da park halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:35
Park halindeki araç alev alev yandı

Erzurum’da park halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Mumcu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ahşap levhalarla çevrili inşaat alanı önünde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın ahşap levhalara sıçraması üzerine korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar yangına kovalarla su dökerek ve kepçe ile toprak atarak müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin şiddetlenmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.


Yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:35
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