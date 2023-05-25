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Siyaset Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye'ye transfer olacak
Siyaset

Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye'ye transfer olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:45:00 -
Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye'ye transfer olacak

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Paris’te kullanılan oy pusulaları, hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Paris’te kullanılan oy pusulaları, hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Paris) Başkonsolosluğumuzda ve Orleans seçim merkezinde kullanılan oyları diplomatik torbalarla ülkemize göndermek üzere bu sabah erken saatlerde Paris'ten Lyon Havalimanı'na doğru yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Fransa’daki oy pusulalarının tamamı hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu kapsamında, Fransa’daki Türkiye vatandaşları Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordo kentlerinde 20-24 Mayıs arasında oy kullandı.

Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde ise oy verme işlemleri 20-21 Mayıs'ta yapıldı. Fransa genelinde yaklaşık 800 bin Türkiye vatandaşı yaşıyor.
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