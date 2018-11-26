Paris'teki eylemlerde sürpriz isim
Paris’teki eylemlerde sürpriz bir isim gözlerden kaçmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.26 Kasım 2018 Pazartesi 06:26
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova sosyal medya hesabı üzerinden, Fransa’nın başenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaştı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris’in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
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