  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! CHP'ye geçen belediyede eski personele mobing İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü Her gün yeni skandalları patlayan Yalım'a şok! Ailesi hiç ziyaret etmedi! CHP’li İBB’nin metro yalanına ‘pankartlı’ isyan: Esenyurt metrosu nerede? Dünyayı sarsan fotoğraftaki Filistinli kadın konuştu: ‘Görüntü tekil değil, sistematik bir politikanın yansıması’ Abdulkadir Selvi Uşak’ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar! CHP’liler eğlendi parasını millet ödedi! Pavyonun faturaları belediyeye kesilmiş ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti
Dünya Paris’teki evinde bulundu! Ahlaksız Epstein’in yeni pisliği ifşa oldu
Dünya

Paris’teki evinde bulundu! Ahlaksız Epstein’in yeni pisliği ifşa oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Paris’teki evinde bulundu! Ahlaksız Epstein’in yeni pisliği ifşa oldu

Fransız gazeteciler, Epstein'in Paris'teki evinde 2019'da cinsel istismar belgelerine ulaşıldığını açıkladı. Yeni belgelerin nasıl etki yapacağı şimdiden tartılmaya başlandı.

Fransız gazeteciler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in Paris’teki evinde 2019’da yapılan aramada, suç delili sayılabilecek içeriklere ulaşıldığını belirtti.

France 2 kanalında yayımlanan ve güncel soruşturmalara odaklanan Complement d’enquete programında, çok sayıda siyasetçi ve iş adamının isimlerinin de yer aldığı yeni Epstein belgelerinin dünya gündeminde yankı uyandırmasının ardından Fransız gazetecilerin ABD’li milyarderle ilgili yaptıkları araştırmada elde ettikleri yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Fransız gazeteciler, Epstein’in düzenli olarak ikamet ettiği Paris’teki evinde 2019’da bir polis araması yapıldığını ve bu aramada el konan iki bilgisayar ve bir CD-ROM’da suç delili sayılabilecek içerikler bulunduğunu aktardı.

Cihazlarda "Gizli tablo (tam)" isimli bir dosyada alfabetik sıraya göre dizilmiş 62 kadının isminin bulunduğunu aktaran gazeteciler, kadınların kişisel bilgilerinin yer aldığı dosyada farklı gruplandırmaların yapıldığına dikkati çekti.

Fransız gazeteciler, bu gruplandırmalardan birinin "o dönemde yaşı" başlığı altında yapıldığını ve kurbanların reşit olup olmadığı bilgisine yer verildiğini bildirdi.

Gazteciler dosyada, kadınların uğradığı cinsel istismar şekillerine göre de sınıflandırıldığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı ocakta Epstein ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaşmış, siyaset arenasından ve iş dünyasından çok sayıda ismin de yer aldığı dosyalar geniş yankı uyandırmıştı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23