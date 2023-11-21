Paris’te Türkiye imzası! Önemli siparişler aldı!

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, 2023 yılındaki son Avrupa fuarını Paris’te tamamladı. CANiK, grup şirketleri ile birlikte Fransa'da 14 - 17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve savunma sanayisine yönelik Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan Uluslararası Güvenlik Fuarı MILIPOL Paris 2023'e katıldı. Fuarın en dikkat çekici stantlarından birine sahip olan CANiK, sergilediği son teknoloji ürünleri ile yine tüm ezberleri bozdu.

2024 yılı için önemli siparişler aldı

CANiK, 2022 yılında NATO'ya bağlı orduların envanterinde büyük bir paya sahip olan 12.7x99 mm ağır makineli tüfek (AMT) M2'nin yerli ve milli versiyonu olan CANiK M2 QCB'yi üreterek dünya ağır makineli tüfek pazarında önemli bir konuma gelmişti. Türkiye'nin halen kalifiye edilmiş tek ve en büyük kalibreli ağır makineli tüfeği olan ve 650 atım/dk hıza sahip CANiK M2 QCB'nin olağanüstü başarısının ardından CANiK, bu silahın 950 atım/dk'lık CANiK M2F ve 1100-1200 atım/dk'lık CANiK M3 versiyonlarını da üreterek küresel AMT pazarının en büyük üreticisi haline geldi. CANiK, bugün dünyanın en büyük 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ihracatçısı konumunda ve 2023'ten sonra 2024 için de birçok sipariş bağlantısı gerçekleştirdi.

‘Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi olmaya devam edeceğiz’

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Türkiye savunma sanayisinin dünya çapında büyüleyici bir yükselişine tanıklık ediyoruz. Gerek bilgi birikimimiz, gerek insan kaynağımız, gerekse de ihracat başarılarımızla dünya savunma sanayinde payımızı arttırıyoruz. CANiK olarak kendi alanımızda da Türkiye’nin bu başarısında pay sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Hafif silahlara yönelik askeri ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı Avrupa ana karasındaki en büyük fuarlarından biri olan MILIPOL 2023’te de oldukça yoğun bir süreç yaşadık. Bu yıl ilk defa katıldığımız bu fuarda, çoğunluğu Avrupa ve Afrika’dan olmak üzere 20’den fazla ülkenin son kullanıcıları ile temasa geçtik, başta Paris büyükelçimiz olmak üzere yedi ülkenin askeri ataşesini standımızda ağırladık. 2023 yılının son fuarı olan EDEX MISIR için hazırlıklarımızı sürdürürken, oldukça başarılı bir fuara imza attık. Ürünlerimiz, global çapta en iyileri ile rekabet ediyor. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de biz daha iyisini yapana kadar en iyisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

MILIPOL Paris, savunma, emniyet ve güvenlik alanlarında hizmet veren tüm sektörleri bir araya getiriyor. Her iki yılda bir düzenlenen bu önemli organizasyon bünyesinde, bilgi ve iletişim sistemleri, data koruma, sivil savunma, anti terörizm, özel kuvvetler, çevre güvenliği, taşıma güvenliği, liman ve havaalanı güvenliği, sınır güvenliği, KBRN, organize suçlarla mücadele konularında hizmet veren 1000’den fazla katılımcıyı barındırıyor.

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