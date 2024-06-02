Paris'te siyonist uşağı McDonalds'ı dağıttılar!
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katliama devam eden İsrail'e ait ürünlerle siyonist destekçisi markalar Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde boykot ediliyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te de bir grup boykot destekçisi, İsrail karşıtı protesto düzenledi.
Gösteride siyonistlere uşaklık eden McDonald's işletmesinin şubesine taş ve sopalarla saldırı yapıldı.
O anlara ait video eylemciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Medya
İsrail’i desteklediği için boykot ediliyordu! Starbucks’çılara bakın hele! Önlerinden geçenlere tek kelimeyle düşman gibi bakıyorlar
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