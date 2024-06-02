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Dünya Paris'te siyonist uşağı McDonalds'ı dağıttılar!
Dünya

Paris'te siyonist uşağı McDonalds'ı dağıttılar!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 17:41:00 - 2024-06-02 17:55:32

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katliama devam eden İsrail'e ait ürünlerle siyonist destekçisi markalar Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde boykot ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te de bir grup boykot destekçisi, İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Gösteride siyonistlere uşaklık eden McDonald's işletmesinin şubesine taş ve sopalarla saldırı yapıldı.

O anlara ait video eylemciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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