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Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:49:07 -
Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etti

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Paris'teki Robert Debre Hastanesi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler, kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi ve hastanelerde imkanların iyileştirilmesini talep etti.

Maaşlara zam yapılması da istenilen eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 50 kişiye para cezası verildiği belirtildi.

Sarı yelekliler de gösteriye katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlık çalışanları, bir yıldan fazla bir süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

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