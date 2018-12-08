Paris'te halk sokakta! 89 bin polis teyakkuzda... -CANLI

"Sarı Yelekliler" protestoları devam ediyor. Akaryakıt zammından sonra sokağa dökülen "Sarı Yelekliler"e yarım milyondan fazla insan destek veriyor. "Devrim" yapacakları iddia edilen eylemcilerin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevinden ayrılmasını istedikleri biliniyor. Gösteriler dördüncü haftasına girdi, buna ithafen bugünkü eylemler sosyal medyada "dördüncü perde" olarak adlandırılıyor. Bugün ülke genelinde 89 bin polisin görev alacağı, Paris'te ise Eyfel Kulesi ve mağazaların kapalı tutulacağı açıklandı.

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300'e yakın gözaltı var

Fransız polisi, bugün en büyük eylemlerini gerçekleştirecek olan Sarı Yeleklilere karşı harekete geçti. Sabah saatlerinden bu yana 30'dan fazla eylemci gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısının 287 olduğu bildirildi.

Yürüyüş başladı

Eylemciler, marşlar söyleyerek Champs-Elysées’ye doğru yürümeye başladı.

Bakan, müzakereye çağırdı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, son üç haftadır yaşanan gösterilerin "bir canavar" ortaya çıkardığını belirterek, bugünkü gösterilere katılacaklar arasında şiddet yanlısı aşırıcıların bulunacağını söyledi.

Ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını ifade eden Castaner, gösterilere geçen haftakilerin aksine daha az kişinin katılacağını ve toplam sayının birkaç bini bulacağını ancak bunların çoğunun şiddet yanlısı aşırıcılar olacağını iddia etti.

Olası şiddet eylemlerine sıfır tolerans göstereceklerini söyleyen Castaner, "Şimdi diyalog zamanı" diyerek sarı yelekleri masaya oturmaya çağırdı.

Orduya bağlı araçlar sokaklarda

Dün yayınlanan görüntülerde, Fransa hükümetinin bugünkü eylemlere önlem almak için orduya bağlı araçları Paris'in çeşitli sokaklarında konuşlandırdığı görüldü.

Ülkede hayat durdu

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.