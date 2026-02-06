  • İSTANBUL
Paris’te Fenerbahçe fırtınası: 16 sayıdan dönen lider koltuğu bırakmadı!

EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Paris Basketbol karşısında imkansızı başardı. Üçüncü çeyrekte 16 sayı geri düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir karakter koyarak sahadan 92-90 galip ayrıldı ve zirvedeki yerini korudu.

EuroLeague’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında sezonun en zorlu sınavlarından birini verdi. Paris Basketball karşısında maçın büyük bölümünü geride götüren ve bir ara havlu atma noktasına gelen Kanarya, son periyotta koyduğu karakterle sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'da Paris Basketbol deplasmanına çıktı. Fenerbahçe, 3. çeyrekte 16 sayı geri düştüğü mücadeleyi 92-90'lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla elde ettiği 19. galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Panathinaikos deplasmanına gidecek. 18. yenilgisini alan Paris Basketbol ise Barcelona ile karşılaşacak.

PARIS BASKETBOL: 90 - FENERBAHÇE: 92

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5

Fenerbahçe: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen

  • 1. Periyot: 23-21

  • Devre: 45-40

  • 3. Periyot: 68-62

