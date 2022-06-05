Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ateş açıldı! Yanındaki kadın hayatını kaybetti
Fransa'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca polisler tarafından ateş açılması sonucu yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca polisler tarafından ateş açılması sonucu yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde polislerin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu kafasından yaralanan sürücünün yanındaki koltukta oturan kadın yaşamını yitirdi.
Olayda göğsünden vurularak ağır yaralanan sürücünün ise tedavisi sürüyor.
Polisler, dün sabah Paris'in 18. bölgesinde aralarında birinin emniyet kemerini takmadığı 4 kişinin bulunduğu bir aracı kontrol etmek istemişti. Polisler araca yaklaştığı sırada, sürücü kaçmaya çalışmış ancak trafikte sıkışmıştı. Bisikletli polisler aracı tekrar yakalayınca, sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine 3 polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca birkaç el ateş etmişti.
Sürücünün göğsünden, yanındaki kadının da kafasından ağır yaralandığı olayda, arkadaki 2 kişi ise yara almamıştı.