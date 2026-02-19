Paris'te dev rüzgar zirvesi: Türkiye ve İrlanda el sıkıştı!

  • İSTANBUL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı marjında İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile stratejik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonunda kritik öneme sahip olan deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi projeleri oluşturdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa’nın başkenti Paris’te İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Darragh O’Brien ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde offshore rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enterkonneksiyon altyapı alanları ve yapılabilecek ortak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin COP31 Başkanlığı ile İrlanda’nın aynı dönemde üstleneceği AB Dönem Başkanlığı’nın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda küresel çapta çok önemli bir iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

