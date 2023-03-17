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Dünya Paris'te çöpçülerden grev! Sokaklarda 10 bin ton çöp yığıldı
Dünya

Paris'te çöpçülerden grev! Sokaklarda 10 bin ton çöp yığıldı

Fransa-Paris'te temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla sokaklarda 10 bin ton çöp birikti.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 20:07:00 -
Paris'te çöpçülerden grev! Sokaklarda 10 bin ton çöp yığıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla sokaklarda 10 bin ton çöp birikti.

Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grevi 12 gündür devam ediyor.

Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yığıldığını açıkladı.

Diğer yandan, ülkenin Niort kentinde emeklilik reformu karşıtları iktidar grubuna yakın milletvekilli Bastien Marchive'nin bürosunun önüne çöp döktü.

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