Paris'te bir kilise papazı, sarı yeleklileri kutsadı

Sarı Yelekliler'in 17 Kasım'da başlattığı eylemler, Fransa'nın başkenti Paris'i savaş alanına çevirirken, eylemleri destekleyen bir kilise papazının göstericileri kutsaması, dikkat çekti.

Ortalığı yakıp yıkan, lüks mağazaları yağmalayan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gösterilerin başlamasına neden olan vergi kararında geri adım atmasına rağmen, Paris sokaklarındaki gerilim azalmadı.

Sarı yelekli papaz

Ensonhaber'in haberine göre; Sarı yeleklilerin yaptığı gösteriye destek veren bir papaz göstericilere destek veren bir papaz ise, suyla herkesi kutsadı.