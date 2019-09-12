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Paris’te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler

Dünyaca ünlü otel grubu Barriere’nin tercihi Karmod kabin büfeler oldu

12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
Paris’te Barriere Otel grubunun tercihi Karmod büfeler

İSTANBUL(AA) - Dünyaca ünlü otel grubu Barriere’nin tercihi Karmod kabin büfeler oldu.

Karmod'dan yapılan açıklamada, üretimi yapılan büfe kabininin, Barriere grubun Paris’te bulunan otelinin önünde kullanılmaya başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen verilen Karmod Fransa Koordinatörü Ekrem Önal klasik kabinlerini büfe konseptine uyarlayarak Avrupalı müşterilerine modern ürün satış alanları hazırladıklarını belirterek, "Çok farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden CTP sistemli kabinlerimiz ferah mekan ve ergonomik kullanım alanı, estetik görünümüyle Avrupa genelinde önemli markaların büfe ve stor mağaza tercihleri arasına girdi." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede kullanıma hazır teslim avantajıyla sundukları modern konseptin Fransa genelinde ilgi gördüğüne dikkati çeken Önal şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa’da PSG, İngiltere’de Manchester United, İspanya’da Barselona gibi ünlü futbol kulüplerinin stor ürün satış mağazalarında tercih edildi. Kabinlerimiz çürümez uzun ömürlü dayanımı, ferah iç mekan kullanım ergonomisi gibi öne çıkan unsurlara sahip. Ayrıca demonte özelliğiyle hem nakliyede hem de yerinde kısa sürede kurulum kolaylığı sağlıyor. Paris’teki bu projemizde 270x510 cm büyüklüğündeki kabinimiz tercih edildi. Ürünle beraber dış metal aksam karkasını iki günde kurulum yaparak teslim ettik. Kabinimiz şehrin en işlek mekanlarından birinde hizmet veriyor.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
  1. Fransa
  2. karmod kabin büfeler

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