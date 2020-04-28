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Aktüel

Paris’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs nedeniyle Fransa’da halkın sınırlı dışarı çıktığı günlerde, başkent Paris’in merkezinde Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarının da olduğu Pre-Lachaise Mezarlığı’nda tilki yavrularının dolaştığı görüldü.

2020-04-28 11:38:30 -
Paris’in merkezindeki tarihi mezarlıkta tilki yavruları görüldü

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs nedeniyle Fransa’da halkın sınırlı dışarı çıktığı günlerde, başkent Paris’in merkezinde Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarının da olduğu Pre-Lachaise Mezarlığı’nda tilki yavrularının dolaştığı görüldü.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa sınırlı çıkma yasağı nedeniyle mezarlık ziyaretleri de kısıtlandı. Paris’in merkezindeki en büyük mezarlık olan Pre-Lachaise Mezarlığı’nda tilki yavruları görülmeye başladı. Tarihi mezarlıkta insanlar olmadığı için gündüz vakti mezarlıkta birkaç tilki yavrusu dolaşırken mezarlık yönetimince görüntülendi.


Parisliler başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok kişi, her yıl Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın da mezarlarının olduğu Pre-Lachaise Mezarlığı’nı ziyaret ediyor.

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