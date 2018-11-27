Paris yanarken Macron'un yaptığı yorum: İmajımız zedelendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 300 binden fazla kişinin sokağa inmesiyle başlayan Paris'teki olaylar nedeniyle ülkesinin imajının zedelendiğini söyledi.27 Kasım 2018 Salı 09:38
Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar savaş alanına döndü!.. Binlerce göstericinin ortalığı yakıp yıktığı Paris'te, polis ekipleri olayları dindirme konusunda çaresiz kaldı.
Macron: İmajımız zedelendi
Dünya medyası tarafından gündeme getirilmeyen Paris'teki yıkım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da düşündürmeye başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Macron, "Olaylar ülkemizin imajını derin ölçüde zedeledi." dedi.
Gösteriler ekonomiyi kötü etkiledi
Fransa Ekonomi Bakanı da yaşanan çatışmaların ülke ekonomisine büyük oranda zarar verdiğini dile getirdi.
Bakan Maire, gösteriler nedeniyle şirketlerin ciro kaybının 17 Kasım'da yüzde 39, geçen cumartesi de yüzde 24 olduğunu söyledi.
Fransa Ekonomi Bakanı; 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybının yüzde 60 ila 70 arasında olduğunu vurguladı.
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