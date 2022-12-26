Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."

PKK yandaşlarının Paris sokaklarını yakıp, yıkmasına sebep olan Fransız saldırgan William M., bugün hakim karşısına çıktı.

Savcının hakkında tutuklama talep ettiği William M., Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne nasıl saldırdığını anlattı.

Saldırıda üç kişinin ölümüne sebep olan 69 yaşındaki zanlı hakkında, 'ırk, etnik köken, ulus veya dine dayalı suikast ve suikast teşebbüsü ile izinsiz silah temini ve bulundurmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne sonradan yönelmiş!

Paris Savcılığı dünkü açıklamasında, saldırganın yabancılara karşı 'patolojik bir nefret duyduğunu' itiraf ettiğini belirtmişti. Savcılığın aktardığına göre Fransız saldırgan, kendini 'depresif ve intihara yatkın' biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası 'göçmenleri ve yabancıları öldürme isteğinde' olduğunu savundu.

Zanlının saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini de aktaran savcılık açıklamasında, saldırganın burada az kişi olması ve kıyafetinin silah şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçerek Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yöneldiğini aktardı.