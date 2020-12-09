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Spor Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar! Pierre Webo'nun gördüğü kırmızı kart iptal edildi
Spor

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar! Pierre Webo'nun gördüğü kırmızı kart iptal edildi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:33:00 - 2020-12-09 15:37:23
Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar! Pierre Webo'nun gördüğü kırmızı kart iptal edildi

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması spor dünyasında tepkiyle karşılandı.

Pierre Webo'nun Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kartı iptal edildi.

Webo, bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alabilecek.

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