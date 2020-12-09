Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar! Pierre Webo'nun gördüğü kırmızı kart iptal edildi
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması spor dünyasında tepkiyle karşılandı.
Pierre Webo'nun Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kartı iptal edildi.
Webo, bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alabilecek.