Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı
Fransız Paris Saint-Germain, İtalyan ekibi Inter'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya kadrosuna kattı.
Fransa Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain, Inter'den Faslı orta saha oyuncusu Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı.
Transfer için 200 milyon Euro'luk dev bir bütçe ayıran Fransız ekibi, 70 milyon euroyu Hakimi'de kullandı. PSG, Faslı oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
41 milyon euroya gitti
Geçen yıl 41 milyon euroya Real Madrid'den İnter'e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde oynadığı 45 maçta 7 gol atıp, 11 asist yapmıştı.