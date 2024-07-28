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Dünya Paris Olimpiyatlarına LGBT eleştirisi: Batı'da ahlak kalmadı!
Dünya

Paris Olimpiyatlarına LGBT eleştirisi: Batı'da ahlak kalmadı!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 09:19:00 - 2024-07-28 09:22:15
Paris Olimpiyatlarına LGBT eleştirisi: Batı'da ahlak kalmadı!

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde LGBT'nin özendirilmesini eleştirerek, “Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” dedi.

Romanya’nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi. Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya’ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya’dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, “500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik” dedi.

“Batı’da ahlak kalmadı”

“Rusya’nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır” diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, “Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” ifadelerini kullandı.
Orban, “Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor” dedi.

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