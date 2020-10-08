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Aktüel Paris Belediyesinden mültecileri "ortak yaşamla" Fransızlaştırma girişimi
Aktüel

Paris Belediyesinden mültecileri "ortak yaşamla" Fransızlaştırma girişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:22:00 -
Paris Belediyesinden mültecileri "ortak yaşamla" Fransızlaştırma girişimi

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris'in en pahalı semtlerinde, Fransızlarla birlikte yaşayabilecekleri ucuz barınma olanağı sunulan mülteciler Fransızlaştırılmak isteniyor.

Le Parisien’in haberine göre, Caracol Derneği tarafından kent yönetiminin maddi desteğiyle donatılan ve başkentin 1. bölgesinde bulunan 5 katlı binada 11 mülteci, 24 metrekarelik stüdyolarda 14 Fransız'ın yanına yerleştirilerek onlar gibi yaşamaya alıştırılıyor.

Bina sakinleri, aynı bölgedeki benzer nitelikteki stüdyolara oranla çok çok daha düşük bir kira ücreti olan 75 avro ödüyor.

Sakinlere, binada 12 ay boyunca yaşama imkanı tanınıyor.

Kendi küçük mutfakları olan stüdyolar hariç binada tam donanımlı büyük bir mutfak, yemek odası, kütüphane ve lobi gibi alanlar bulunuyor.

- "Fransız halkı yaratmak"

Dernek yetkilisi Elisa Desque, getto oluşturmamak için mültecilerin Fransızlarla aynı binalarda yaşamasını istediklerini belirtti.

Desque, projenin, geçici barınmayı entegrasyona bir basamak olarak kullanmayı amaçladığını aktardı.

Paris Barınma va Acil Sığınmadan Sorumlu Belediye Başkanı Vekili Ian Brossat, birlikte yaşamanın gerçek bir entegrasyona izin vereceğini söyledi.

Brossat, “Buradaki fikir, Fransız halkı yaratmak.” ifadesini kullandı.

Binada kalabilmek için seçilme kriterleri olarak projenin değerleriyle uyumluluk ve atölyelere katılmak için uygunluk sıralanıyor.

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