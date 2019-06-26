Paris 2024'e 4 yeni branş eklenmesine ön onay

ANKARA (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının 2024 Paris Olimpiyatları programına eklenmesine ön onay verdi. Komiteden yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Organizasyon Komitesi'nin, 4 yeni spor dalının 2024 Olimpiyatları programına eklenmesi teklifi, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen 134. IOC Toplantısı'nda değerlendirildi. IOC İcra Kurulu, breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf branşlarının 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almasına ön onay verdi. Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Breakdans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'nda yer almıştı. IOC, konuya ilişkin nihai kararını 2020'nin aralık ayına kadar verecek.

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