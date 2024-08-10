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Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tartışılan ismi madalya kazandı
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tartışılan ismi madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 01:36:00 -
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tartışılan ismi madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, Olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

CARİNİ İLE OLAN MAÇI GÜNDEM OLMUŞTU

Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti.
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Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu, trans olduğu iddiası ile dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkat çekti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

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