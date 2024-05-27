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Yerel Parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Yerel

Parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 17:37:00 - 2024-05-27 19:16:26

Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedi 8 parçaya bölünüp konteynere atıldı!

Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı. 8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu.

Kimliği tespit edildi

Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

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