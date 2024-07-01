Parayı veren Bozcaada’dan çıkar! Yurt dışına çıkış harcı değil CHP harcı

Türkiye'nin önemli tatil ve gezi lokasyonlarından biri olan Bozcaada, belediyenin ücret uygulaması ile gündemde.

Çanakkale'ye bağlı olan ve CHP tarafından yönetilen adaya gelen araçlı misafirlerden, çıkış yaparken 200 TL ücret alınıyor.

'Belediye çevre ve trafik düzenlemesi’ adı altında alınan ücrete vatandaşlar tepki gösteriyor.

"Şaka gibi uygulama"

Bir ada misafiri, adadan çıkış yaptığı sırada ödeme yaparken o anları kayıt altına aldı.

"Şaka gibi, yani ülkeden çıkıyorsun çıkma parası, adadan çıkıyorsun ada parası. Bak adayı temizleyerek gidiyorum. Çöplerimi toplayarak gidiyorum. İçim acıyor sana da bana da yazık." sözleriyle tepki gösteren vatandaşın çektiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyeden uygulamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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