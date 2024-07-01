  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı! Kayseri provokasyonunda çok sayıda gözaltı

Akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha! Tarih belli oldu

Irak'tan yangın açıklaması: Failler PKK'lı!

Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldız için Fransa'ya gitti! Ortalık fena karışacak...

Tüm milyarderlerin ortak noktası! İşte dünyanın en zengin şehri

Son 3 maçı da doğru bilmişti! Yapay zeka Türkiye-Avusturya maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Milli takım korkusu: Almanlardan gurbetçilere eziyet! Türkiye'nin maçları şifreli kanalda olacak!

Kafayı çekmiş... Balotelli İtalya'yı karıştırdı

Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!
Yaşam Parayı veren Bozcaada’dan çıkar! Yurt dışına çıkış harcı değil CHP harcı
Yaşam

Parayı veren Bozcaada’dan çıkar! Yurt dışına çıkış harcı değil CHP harcı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 14:50:00 - 2024-07-01 16:10:18

CHP’li Bozcaada Belediyesi bir skandala daha imza attı. Bozcaada’ya gelen araçlı misafirlerden alınan 200 TL ‘çevre ve trafik’ parasına tepki gösteren vatandaşın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin önemli tatil ve gezi lokasyonlarından biri olan Bozcaada, belediyenin ücret uygulaması ile gündemde.

Çanakkale'ye bağlı olan ve CHP tarafından yönetilen adaya gelen araçlı misafirlerden, çıkış yaparken 200 TL ücret alınıyor.

'Belediye çevre ve trafik düzenlemesi’ adı altında alınan ücrete vatandaşlar tepki gösteriyor.

"Şaka gibi uygulama"

Bir ada misafiri, adadan çıkış yaptığı sırada ödeme yaparken o anları kayıt altına aldı.

"Şaka gibi, yani ülkeden çıkıyorsun çıkma parası, adadan çıkıyorsun ada parası. Bak adayı temizleyerek gidiyorum. Çöplerimi toplayarak gidiyorum. İçim acıyor sana da bana da yazık." sözleriyle tepki gösteren vatandaşın çektiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyeden uygulamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB ve ABB en iyi müşterisi! CHP’den Koç'a akaryakıt kıyağı
İBB ve ABB en iyi müşterisi! CHP’den Koç'a akaryakıt kıyağı

Gündem

İBB ve ABB en iyi müşterisi! CHP’den Koç'a akaryakıt kıyağı

CHP’li belediyelerde emekçiler doğranıyor
CHP’li belediyelerde emekçiler doğranıyor

Gündem

CHP’li belediyelerde emekçiler doğranıyor

İmamoğlu'nun o hamlesi CHP'yi çok fena karıştırdı! "Büyük inşaat işleri" detayı dikkat çekti
İmamoğlu'nun o hamlesi CHP'yi çok fena karıştırdı! "Büyük inşaat işleri" detayı dikkat çekti

Medya

İmamoğlu'nun o hamlesi CHP'yi çok fena karıştırdı! "Büyük inşaat işleri" detayı dikkat çekti

{relation id:1865703 slug:'ibb-ve-abb-en-iyi-musterisi-chpden-koca-akaryakit-kiyagi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23