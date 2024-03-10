Parayı Türkiye'de kazanan 'Beyaz Türkler' yurt dışından gayrimenkul alıyor!

Konut fiyatlarındaki artışın ardından yurtdışında gayrimenkul alımları tarihi zirveyi gördü. Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları, 2023’te önceki yıla göre yüzde 163,7 artarak 2 milyar 86 milyon dolar oldu.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımlarının doğrudan yatırımlar içindeki ağırlığı artarken 2023’te Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımları da olağanüstü artış gösterdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’de yerleşiklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları, 2023’te önceki yıla göre yüzde 163,7 artarak 2 milyar 86 milyon dolar oldu. Bundan önceki en yüksek tutar 791 milyon dolar ile 2022’de gerçekleşmişti. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul yatırımlarının yayımlanmaya başladığı 2005’ten 2022 sonuna kadar 4 milyar 721 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılırken, sadece 2023’te bunun yarısına yakın tutarda yurt dışında gayrimenkul alındı.

İstatistiklerde daha önce bir "detay" olarak yer alan Türkiye’den gayrimenkul yatırımlarında birkaç yıldır artışın hızlandığı dikkat çekiyor.

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