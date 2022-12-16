Parayı Haçlı verince fon Müslüman verince rüşvet

Muhammet Kutlu Ankara

2022 Dünya Kupası’na talip olduğu süreçte Avrupa Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Eva Kalli ve bir grup parlamentere ülkenin tezlerini savunmaları için fon ayıran Katar, rüşvet vermekle suçlanırken Kalli ve bir grup AP çalışanı, Belçika polisi tarafından operasyon düzenlenerek “rüşvet almaktan” gözaltına alındı. Kalli, üyesi olduğu PASOK’dan da ihraç edildi.

Olay ilk bakışta yolsuzluğa karşı bir temiz toplum operasyonu gibi görünürken, başta Türkiye olmak üzere çok sayıda Müslüman ülkede Avrupa Birliği (AB) ve küresel çete çıkarına projeler üreten binlerce sivil toplum kuruluşuna bol keseden dağıtılan yüzlerce milyar doların mahiyetini de tartışmaya açtı.

O zaman AB fonları da rüşvettir

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Avukat Fetih Ahmet Alparslan, “ABD, AB, Alman fonları Müslüman ülkelerde dernekleri, vakıfları, gazetecileri, siyasileri paraya boğarken fon, Katar gibi Müslüman bir ülke para verince rüşvet. İşte Avrupa ve Batı’nın ikiyüzlülüğü budur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müracaatından sonra başlayan süreçte yıllardır Türkiye’de AB fonlarından beslenen STK’lar semirmiştir. Hatta sırf AB fonlarından yararlanmak için kurulan yüzlerce dernek, vakıf, gazete, internet sitesi, televizyon kanalı sayabiliriz. Bu ısmarlama STK ve medya kuruluşlarının ortak özelliği ise Türkiye karşıtı olmaları, marjinal grupları temsil etmeleridir. AB’nin, küresel çetenin Avrupa ayağının kontrolünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle küresel çetenin ülkelerin dini inanç iklimini, toplumsal barışını, aile yapısını bozmak, erozyona uğratmak için LGBTİ gibi pek çok sapkın düşünce ve akımı taşıma vasıtası AB ve AB merkezli vakıf fonlarıdır. AB bu fonları kendi çıkarları için dilediğince dağıtırken adı resmi fon oluyor. Bir Müslüman ülke kendi tanıtımını yapmak amacıyla fon oluşturduğunda ise adı rüşvet oluyor. O zaman AB fonları da AB çıkarları için verilen rüşvettir. AB tarafından verilen rüşveti reddetmek, kapımızdan içeri sokmamak gerekir” dedi.

Önce aynaya baksınlar!

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter ise şunları söyledi: “Batılı gelişmiş ülkeler, kendi çıkarları için çeşitli fonlar vasıtasıyla gazetecileri, siyasetçileri, dernek ve kuruluşları yıllardır fonluyor. Bu durum neredeyse adet haline gelmiş bir uygulama. Bizim ülkemizde de çeşitli kılıf ve maskelerle fonlanan dernek, siyesetçi, gazeteci ve sanatçılar var. Katar’ın ileri sürdüğü tezlerin savunması için ayırdığı fon karşısında bir takım çevreler bir bardak suda fırtına koparmak istedi. Avrupa’daki malum çevreler önce aynaya baksın. Kendileri yapınca legal fon, Müslüman ülke yapıca rüşvet oluyor. İşte Haçlıların iki yüzü.”