Parayı bakın kimler veriyormuş! 'Cinsiyet değiştirme ameliyatları' için şok eden iddialar

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks (LGBTİ)" örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi adına çok kıymetli bir mücadele veriyor. LGBTnin Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması, örgütün faaliyetlerini içeren yayınlar, reklam ve propaganda neşriyatlarının yasaklanması, aykırı davranışların cezai kapsama alınması için yurt genelinde imza kampanyası başlatan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, “Aileni ve Neslini Koru, Sapkınlığa Dur De” sloganı çerçevesinde çeşitli konferanslar da düzenliyor. LGBT’ye karşı toplumumuzun bilinçlenmesi noktasında aktif bir rol oynayan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, Milli Gazete’den Bekir Şirin'e konuştu. Gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf eden Mican, cinsiyet değiştirmek üzere birçok hastanede sıra bekleyen genç olduğunu ve bu ameliyatların masraflarının hükümet aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından karşılandığını kaydetti.

Türkiye’deki LGBT lobisinin çok güçlü olduğunu söyleyen Kürşat Mican, söz konusu sapkın örgütle mücadele edenlerin tehdit edildiklerini dile getirdi. LGBT ile mücadele kapsamında şu ana dek 135 bin imza topladıklarını ve 15 bin imza daha toplamalarının ardından TBMM ve siyasi partileri ziyaret edeceklerini belirten Mican, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslendi. Kürşat Mican bu bağlamda, “Hükümet acilen araştırma komisyonu kursun. Gençlik neden bu akıma itibar ediyor araştırılmalı. 12 ve 19 yaş arasındaki gençlerimiz özellikle mercek altına alınmalı. Kalıcı bir tedbire ihtiyaç var. Anayasada ahlakı korumaya, nesli korumaya yönelik yasa var, bunu işletmeleri gerekiyor. BM ve AB sözleşmeleriyle toplumumuz dönüştürülüyor. Eşcinselliği Türkiye’ye dayatıyorlar. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz. Bu akıma dur desinler.” ifadelerini kullandı.

Bekir Şirin'in, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ile gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde:

LGBT örgütüne karşı çok kıymetli bir mücadele veriyorsunuz. Faaliyetlerinizi anlatır mısınız?

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak bir seneden beri belirli illerde “Aileni ve Neslini Koru, Sapkınlığa Dur De” sloganıyla, çok değerli hocalarımızın da konuşmacı olduğu programlar yapıyoruz. Şu ana kadar 19 konferans oldu. Amacımız sapkın LGBT örgütünün tehlikesini ve yöntemlerini ortaya koymak, toplumu bilinçlendirmek ve uyandırmak. Büyük bir kamuoyu oluşturma gayreti içerisindeyiz.

LGBT’ye karşı imza topladığınızı da biliyoruz. Son durum nedir?

Evet imza topluyoruz. 135 bin imza topladık şu ana kadar. İmza sayısı 150 bin olunca TBMM'ye sunacağız. Ayrıca parti liderlerine de gideceğiz. LGBT'nin aileyi nasıl yıkmaya çalıştığını, nesilleri nasıl bozmaya çalıştığını, cinsiyetsiz bir toplumu ne şekilde oluşturmaya gayret ettiklerini anlatacağız ve siyasileri uyaracağız.

LGBT’nin dış desteğe sahip olduğu belirtiliyor.

Evet, LGBT’nin arkasında büyük bir dış güç var. Özellikle Avrupa Birliği, LGBT’ye ciddi bir destek veriyor. LGBT bir milli beka sorunudur.

LGBT tehlikesinin boyutlarına dair neler söylersiniz?

LGBT'yi Türkiye’de güçlendiren dernekler var. 1994'te Kaos GL diye bir dernek kuruldu ilk olarak. 220'den fazla dernek var şu anda.. Özellikle üniversitelere sızıyorlar ve gençleri etkiliyorlar. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar. Netflix ve diğer sinema platformlarında eşcinsellik temalı yayınlar çok fazla.. Bunların bir hedefi de çocuklarımız, pedofili de hortlatılıyor. BM, AB, Açık Toplum Vakfı milyonlarca dolarla fonluyor bu işi… Çok ciddi rakamlar söz konusu... Muhafazakar aileleri de hedef alıyorlar, muhafazakar ailelerin çocuklarını kandırıyorlar. Dezim ile iç içe bir propaganda yürütüyorlar. Son zamanlarda da LGBT'lilerin Müslüman olduğuna dair propaganda yapıyorlar.

LGBT lobisi çok mu güçlü ülkemizde?

Sosyal medyadan da öte bir tehlike söz konusu. LGBT lobisi Türkiye’de çok güçlü. LGBT aleyhine konuşan kim varsa linç kampanyası ve tehdit furyası başlatılıyor. Ben de tehdit alıyorum. Bizim siyasi bir beklentimiz yok, Allah rızası için bunu yapıyoruz. Tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekiyorum; 2003'te 15 kişi yürüyorlar. 2007'de 200 kişi.. 2010'da 1500 kişi, 2015'te 150 bin kişi taksim'de yürüyorlar. Resmi rakamları veriyorum. Koreli bir LGBT grubu var. Bununla alakalı birkaç aileyle görüştüm. Çocuk 6 yaşında hafızlığa başlıyor, 13 yaşında hafız oluyor. İnternette telefonla uğraşırken önüne bir link çıkıyor, linki tıklıyor ve sonra bu çocuğa mesaj geliyor. Nasıl oluyorsa çocuğa ulaşıyorlar, yazışıyorlar, bu gence para gönderiyorlar, çocuk bu tuzağa düşmek üzereyken aile fark ediyor ve belayı ucuz atlatıyor.

LGBT’lilerin ücretsiz bir şekilde ameliyatla cinsiyet değiştirebildiği söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bir hocamız bunla alakalı bir açıklama yaptı. Birçok hastanede sıra bekleyen gençler var ve sayıları çok bunların. Devlet bu parayı karşılıyor, parayı AB'den alıyorlar. 2 milyon dolar bir ameliyat... Uluslararası kanun üzerinden hareket ediyorlar. Yasal boşluk da var burada.. Bakanlık, Eğitim ve Araştırma hastanelerine genelge gönderiyor, bu ameliyatların SGK tarafından karşılandığını söylüyor.

Hükümetin üzerine düşen görevler nelerdir?

Hükümet acilen araştırma komisyonu kursun. Gençlik neden bu akıma itibar ediyor araştırılmalı. 12 ve 19 yaş arasındaki gençlerimiz özellikle mercek altına alınmalı. Kalıcı bir tedbire ihtiyaç var. Anayasada ahlakı korumaya, nesli korumaya yönelik yasa var, bunu işletmeleri gerekiyor. BM ve AB sözleşmeleriyle toplumumuz dönüştürülüyor. Eşcinselliği Türkiye’ye dayatıyorlar. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz. Bu akıma dur desinler.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu tehlike bütün insanlığı ilgilendiriyor. Aile ve nesil hedef aınmaktadır. Millet olarak bu akımı durdurmak zorundayız. Ailemizi, fıtratımızı, nesillerimizi bozacak sapkınlıklara izin vermemeliyiz. Çocuklarımızı bizden almak isteyen LGBT lobisine dur demek zorundayız. Aksi takdirde tüm neslimizi ifsad etmiş olacaklar.