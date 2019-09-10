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Paraya para demiyorlar! Satışlar daha tarladayken başladı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde kuru fasulye hasadı başladı. 15 gün sürecek zorlu süreç devam ederken, büyük rağbet görmesi nedeniyle satışlar daha ürün tarladayken başladı.

10 Eylül 2019 Salı 15:45
Paraya para demiyorlar! Satışlar daha tarladayken başladı

Bölgede yapılan sulama göletlerinin ardından kuru tarımdan sulu tarıma geçilen Köse ilçesinde ürün çeşitliliğindeki artış çitçilerin ekonomik olarak yüksek gelir elde etmesini sağlayan kuru fasulye üretimini artırdı.

Eskiden arpa ve buğday ekilen tarlalarda modern sulama sistemleriyle birlikte kuru fasulye tarımına geçilirken, üreticiler bu yıl elde edilen mahsulün veriminden oldukça memnun.

İlçeye bağlı Övünce köyünde arıcılığın yanında yaklaşık 10 dönümlük tarlasında kuru fasulye üretimi yapan 9 çocuk babası Üzeyir Meral, “Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Bizim burada kuru fasulye yetiştiriciliği tuttu ve iyi mahsul alıyoruz. Bu yıl daha iyi mahsul çıktı” dedi.

Sulama barajlarının yapılmasının ardından sulu tarıma geçtiklerini kaydeden Meral, “Devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun. Köse’nin nerdeyse her köyünün kullanacağı sulama barajları yapıldı. Bizim köyümüzde de 2-3 yerden su alma imkanımız var. Sulama kanallarıyla fasulyemizi rahatlıkla suluyoruz. Eskiden zor oluyordu sulama işi. Yeni sulama sistemiyle çok rahatladık. Verimde artış yeni sulama sistemiyle oldu. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur misali verim oluyor. Bu yıl ürün çok güzel. Hem taneleri iri hem de dolgun” diye konuştu.



Köse kuru fasulyesinin çok lezzetli olduğunu, et katılmadan bile et tadında olduğunu, bunun sebebinin de hem toprak yapısı hem de organik yapmalarından geldiğini ifade eden Meral, bu yıl dönümde 200 kilogramdan fazla verim olduğunu, başta Erzurum olmak üzere çevre illerden ve ilçelerden alıcıların mahsul meydana gelmeden talepte bulunduklarını söyledi.

Fasulyenin ekimi ve hasat dönemi 3 ay sürdüğünü, hasat döneminde otlarının yolunduktan sonra pişmeye hazır hale gelmesi için 15 günlük zorlu bir sürecin gerektiğini anlatan Meral, “Topladık, yolduk ve kurumaya bıraktık. Fasulyelerin kökleri kuruyunca bir araya toplayıp harman yapacağız. Ardından patoza vurup taneleri çıkaracağız. Ondan sonra tüm fasulyeler kadınlar ve çocuklar tarafından evde tek tek seçilecek, ayrılacak. Fasulye kazanç getiren bir iş. Başka ürünler ekseydik para etmeyecekti. Bölgemizde barajların yapılmasından sonra ekonomik getirisi daha fazla olduğu için fasulye üretimine geçtik” şeklinde konuştu.

İl genelinde 3 bin 500 dönüm alanda ticari olarak üretimi yapılan kuru fasulyede bu yılki rekolte beklentisi 735 ton olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:45
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