Paraşütleri açılmadı! Uçaktan atılan zırhlılar yere çakıldı Rusya'da bir tatbikat esnasında uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

Rusya’da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı. Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı. Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.

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