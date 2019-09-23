Paraşütleri açılmadı! Uçaktan atılan zırhlılar yere çakıldı
Rusya'da bir tatbikat esnasında uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.23 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
Rusya’da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.
Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.
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