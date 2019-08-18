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Paraşütle atladı, havada çay doldurdu

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin her işte çalıştırılması ve görev alanlarının bulunmaması nedeniyle Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) farklı bir eyleme imza attı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:30
Paraşütle atladı, havada çay doldurdu

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin her işte çalıştırılması ve görev alanlarının bulunmaması nedeniyle Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN) farklı bir eyleme imza attı. Sendika Başkanı Ahmet Sağlam, paraşütle uçarken hem çay doldurdu hem de işçi, aşçı elbisesi, takım elbise ve baretten oluşan iş elbisesini giydi.


Devlet Memurları Kanunu’nda bulunan "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" personellerinin görev tanımlarının olmayışına ve uygun görülen boş kadrolara yerleştirilmesine dikkat çekmek amacıyla ESİM-SEN paraşütlü bir eyleme imza attı. Eylemde ESİM-SEN Başkanı Ahmet Sağlam, yamaç paraşütü ile havalandıktan sonra demlikten ince belli bardaklara çay doldurdu. Sağlam, doldurduğu çayı önce kendi içti, sonra da paraşüt pilotuna ikram etti.


Paraşütle uçuşu öncesi bir açıklama yapan Sağlam, "Kamu kurumlarında sayıları yaklaşık 110 bin olan yardımcı hizmetler personelinin sıkıntılarını dile getirmek ve bu sınıfın kaldırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Bu sıkıntıların son bulması adına böyle bir eylem gerçekleştiriyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli arkadaşlarımız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmasına rağmen ve bu kanunda herhangi bir şekilde çaycılık görevi ibaresi olmamasına rağmen birçok üniversite mezunu arkadaşımız şu anda kamu kurumlarında çaycılık yapmak zorunda kalıyor. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğünde 17 yıldır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmadı. Meslekte yükselmemiz olmadı ve biz de 15 dakikalığına paraşütle yükselmek istiyoruz ve bu hazzı tatmak istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:30
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