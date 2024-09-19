Parasını vermediği için kız kardeşini öldüreceğim diyormuş! Gazimağusa'da bir garip olay! Gözaltına alındı

Gazimağusa’da kendisine para vermediği gerekçesiyle birlikte kaldığı kız kardeşini öldürmekle tehdit eden I.A., işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere 3 ay hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Gazimağusa’da kendisine para vermediği gerekçesiyle birlikte kaldığı kız kardeşini öldürmekle tehdit eden I.A., şikayet üzerine tutuklandı.

Görüşülmeyi bekleyen, askıda, benzer birçok davası bulunan I.A., dün, Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkartıldı.

Aleyhindeki suçlamaları reddeden I.A., polisin talebiyle , her ne şart altında olursa olsun 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevine gönderildi.

Yargıç Dilem Akçaba huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Fırat Kızıltunçlar, meseleyle ilgili olguları aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Oran’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Hüseyin Oran, zanlının, 17 Eylül’de Gazimağusa’da meydana gelen “Şiddet tehdidi” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Hüseyin Oran, zanlının, kendisine para vermediği gerekçesiyle, birlikte yaşadığı, sözlü olarak tartıştığı kız kardeşi E.Ö.’ye hitaben “S….. git bu evden. Para vermezsen hepinizi öldürecem, evi ateşe verecem, yakacam” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Oran, yapılan şikayet üzerine zanlıyı tespit edip gözaltına aldığını anlattı ve meseleyi yürüttüğü titiz soruşturma sonucu tamamladığını bildirdi ve mahkemeden kalacak yeri olmayan, askıda benzer birçok davası bulunan zanlıyı cezaevine göndermesini istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, her ne şart altında olursa olsun, 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevinde kalmasına emir verdi.